Jean-Luc BOHL, Maire de Montigny-lès-Metz (rediffusion)

Roger CAYZELLE et Arlette PERGENT, accompagnés de Jocselyn LAPART, reçoivent Jean-Luc BOHL, Maire de Montigny-lès-Metz, 1er Vice-Président de Metz Métropole, 1er vice-président du Conseil Régional Grand-Est.



Très attendu dans l’émission, il aborde sans détours tous les sujets du moment, la pandémie et la vaccination, Montigny-lès-Metz et son développement vert, la Métropole et son changement de gouvernance en 2020, mais aussi l’avenir en général et les futures élections régionales en particulier… Le tout sur un fond de culture dont il est passionné.