Historien, Jean-Marie Allard étudie les ordres militaires en Limousin. Il est membre de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, de Rencontre des historiens du Limousin et de la Société de l’histoire et du patrimoine de l’Ordre de Malte, ainsi que membre associé du Centre de recherches interdisciplinaires en histoire, histoire de l’art et musicologie de l’université de Limoges (CRIHAM).