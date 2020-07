Jean-Pierre George, président de la Fédération Re@gir

Aujourd’hui nous parlerons un peu de politique mais surtout économie. L’émission sera animée avec moi par Guy Keckhut.Guy est surtout un des meilleurs connaisseurs de tout ce qui touche à l’économie régionale mais aussi transfrontalière.



Jean Pierre George vous êtes un homme de réseaux, homme d’ouverture, sans doute de conquêtes aussi, puisque vous décidez au cours de cette même année 2016 de créer un réseau des réseaux, sans doute pour agir plus fort et plus en cohérence, sans doute un peu aussi pour combler des manques que vous dénoncez souvent dans l’action des pouvoirs publics au bénéfice des entrepreneurs…