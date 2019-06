Jérémy Aldrin, conseiller municipal à Metz

Jérémy ALDRIN, vous êtes né à Metz Devant le Pont en 1984, Vous êtes Docteur en Sciences de gestion, et Maître de conférences à l’Université de Lorraine. Même si vous aimez rappeler votre jeune âge -35 ans- vous avez déjà une belle expérience politique. En effet, vous siégez au conseil municipal de Metz depuis 11 ans. Vous avez été élu en 2014 sur la liste de Marie-Jo ZIMMERMANN, mais, six mois plus tard, vous vous etes désolidarisé de la droite messine pour constituer un groupe d’opposition « Rassemblement pour Metz », Vous êtes également conseiller communautaire de Metz Métropole. Vous avez donc plus d’expérience qu’il n’y parait dans la politique

On pourra rappeler que le président de la république avait 39 lors de son élection au printemps 2017…