Julien Freyburger : l’homme qui monte (Rediffusion)

Ses administrés le reconnaissent proche d’eux, ses collègues apprécient sa franchise, sa liberté de ton et son ouverture d’esprit…

Aux élections municipales de cette étrange année 2020, Julien Freyburger a été réélu facilement dès le premier tour à Maizière les Metz. En juin, il a également retrouvé son fauteuil de Président de la Communauté de Communes Rives de Moselle, un territoire qu’il qualifie « d’exceptionnel ».

Il évoque ici ses projets, livre son analyse sur la situation de Rives de Moselle et plus largement de la Moselle.