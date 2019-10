Julien FREYBURGER, maire de Maizières-les-Metz

Le virus de la politique, vous l’avez attrapé très jeune puisque à 18 ans vous avez élu conseiller municipal de Marly où vous résidiez alors, devenant du même coup le plus jeune élu de France. Parallèlement à vos études, vous vous êtes toujours beaucoup investi dans l'action publique, en menant de front un engagement militant et l’exercice de votre mandat municipal. Rien de surprenant quand on sait votre passion pour la vie politique, les institutions françaises et européennes ainsi que, bien évidemment, l'histoire contemporaine.