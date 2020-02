L’égalité hommes-femmes est-elle plus que jamais d’actualité ? Elles sont de plus en plus nombreuses à la tête des grandes sociétés, en politique, sont-elles l’avenir de notre pays ? Faut-il introduire l’égalité salariale ? Pour s’imposer, les femmes doivent-elles convaincre 2 fois plus que les hommes ? Sont-elles de meilleures patronnes d’entreprises que les hommes ? Qu’est-ce que la question féministe ? Les femmes au travail et les hommes à la maison ? …