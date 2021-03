L'invité de Politiquement Vôtre : Jérémy Aldrin

Malgré un score honorable il a certes échoué aux éléctions à la mairie de Metz en juin dernier.

Mais il n’est ni amer, ni désabusé ni nostalgique et son ambition n’est pas émoussée.

Jérémy Aldrin se livre dans "Politiquement Vôtre" : il présente son analyse de l’action de Dominique Gros et de François Grosdidier et évoque surtout l’avenir de la cité messine à laquelle il est plus que jamais très attaché.