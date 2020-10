La gestion du service ressources humaines à la Seyne-sur-Mer pointée du doigt dans un rapport

L'absentéisme des agents municipaux atteint des records et le nombre d'heures supplémentaires explose dénonce le rapport.

Pratiquement 13 % : le taux d'absentéisme chez les agents municipaux de la Seyne-sur-Mer. C'est 30 % de plus que la moyenne dans la fonction publique territoriale selon le rapport présenté vendredi aux élus de la Seyne-sur-Mer par le cabinet Erébus.

Mais pour la maire de la ville, il ne faut pas forcément leur jeter la pierre. « Cela traduit un certains malêtre » estime Nathalie Bicais. Un malêtre qui trouve sa source dans la « défaillance » du service RH. « Il pratique une politique du coup par coup, sans vision globale » stipule le rapport qui pointe « un manque d'accompagnement dans les parcours professionnel des agents ».

Aucun contrôle sur la bonne application des règles

Cet absentéisme explique en partie l'explosion du nombre d'heures supplémentaires : plus 20 % l'année dernière. Mais ce n'est pas la principale raison. Là aussi, c'est la gestion du pôle RH qui est en cause. « Parce qu'elle permet des dérives et ouvre la porte à des passes droits » selon le cabinet d'audit. Le paiement de ces heures dépend par exemple de ce que déclarent les agents. Il n'y a aucune vérification, aucun contrôle sur la bonne application des règles de calcul ou sur le motif de ces heures, hormis au sein de la police municipale. Nathalie Bicais assure qu'une grande « mise à plat » va être opérée.