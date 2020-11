La précarité est-elle plus importante en Belgique ?

En 1ère partie d’émission, nous parlons de précarité, d’une pauvreté de plus en plus présente. La Croix-Rouge dévoile ces chiffres particulièrement interpelant : 1 famille sur 4 en Belgique vit dans la pauvreté. On compte 17.000 personnes sans-abris dans notre pays. L’état arrive-t-il à ses limites dans la gestion de la précarité ?

En seconde partie d’émission, nous parlons d’un autre thème : le bio et les circuits courts. Durant le 1er confinement, les ventes bio et circuits courts ont explosées. La crise sanitaire favorise-t-elle une alimentation plus saine ?