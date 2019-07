la rediff: Michaël WEBER, premier secrétaire du PS Moselle

premiere diffusion: 02 octobre 2018

Michaël WEBER, Premier Secrétaire de la

Fédération de Moselle du Parti Socialiste, Maire de Woelfling les Sarreguemines, Président du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Président de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France.



Elu récemment à la tête de la Fédération de Moselle du Parti Socialiste, Michaël WEBER évoque la situation actuelle du PS, tant sur le plan national que départemental, et explique les raisons qui motivent son espoir quant à l’avenir de ce parti. Très investi dans les questions d’écologie et de biodiversité, il s’exprime également sur les enjeux environnementaux. Dans la seconde partie de l’émission, il répond sans détours aux questions portant sur la Région Grand Est et la Lorraine.

Enfin, il apporte son avis sur diverses questions d’actualité comme le TGV, l’A 31 ou l’implantation de l’usine Knauf à Illange.