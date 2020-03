La Révolution Française : entreprise de régénération de l'Homme et de la société

La régénération de l'Homme ancien, la création d'un Homme nouveau sont au cœur des discours et des actes politiques des acteurs de la Révolution. Le mot même est omniprésent dans les discours, y compris dans la bouche du Roi, et cela dès les premiers jours de mai 1789. Les élections municipales approchant à grands pas nous rappellent que notre pays est une démocratie. La Révolution Française, période importante et dense de notre histoire a marqué la rupture entre l’Ancienne France et la nouvelle République française.