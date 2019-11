Le plan pour l'hopital public, entre grogne syndicale et flou politique

Le plan d'urgence pour l'hopital public ne manque pas de faire réagir. Et ne plait pas à tout le monde. Syndicats et politiques doutent de l'efficacité de ce plan. Entre grogne syndicale et flou politique, la parole est à Antoine Jubin, secrétaire au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail pour la CGT à l'Hopital de Vichy et à Jean Paul Dufrègne, député communiste de l'Allier...