Le PrÃ©sident FranÃ§ois Hollande votera pour Emmanuel Macron

A peine 5 minutes d'allocution et un message clair: il faut battre l'extrême droite. Le Président de la République François Hollande votera donc pour Emmanuel Macron au 2e tour de la présidentielle, face "au risque" que Marine Le Pen fait peser selon lui sur la France. "La présence de l'extrême droite fait courir un risque pour notre pays, a déclaré le Président ce lundi 24 avril 2017. Il y a son histoire, sa longue histoire, ses méthodes (..) surtout les conséquences de la mise en oeuvre de son programme sur la vie de notre pays."



Un risque de division de la France

Face à la menace terroriste, la victoire de l'extrême droite "diviserait profondément la France, stigmatiserait profondément les citoyens au regard de leurs origines et de leurs religions." François Hollande l'a martelé durant son intervention "Il n'est pas possible de se taire, pas d'avantage de se réfugier dans l'indifférence; la mobilisation s'impose mais également la clarté des choix, pour ma part je voterai pour Emmanuel Macron."

De son côté, le Parti socialiste appelle "à battre l'extrême droite" et donc "à voter" pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, a déclaré lundi Jean-Christophe Cambadélis.





Marine Le Pen et Emmanuel Macron avec François Hollande mardi

Le Président de la République a convié les deux candidats à l'élection à l'hommage national qui sera rendu ce mardi 25 avril à Xavier Jugelé. Membre de la 32e compagnie de direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, ce policier a été tué jeudi dernier lors de l'attaque sur les Champs-Elysées à Paris. Une cérémonie qui se tiendra dans la cour de la préfecture de police à partir de 11 heures.

