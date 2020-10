Le sous-marin Perle sera réparé annonce Florence Parly

Le SNA a été partiellement détruit par un incendie en juin dernier. Le chantier mobilisera 300 personnes et devrait durer six mois.

« Au lendemain de l’incendie, j’avais déclaré qui si la Perle était réparable, tout serait fait pour qu’elle soit réparée ». Et ce sera bien le cas a annoncé ce jeudi la ministre des Armées, quatre mois après l’incendie qui a détruit une partie du sous-marin nucléaire d’attaque alors qu’il se trouvait en maintenance dans la base navale de Toulon. « La première étape de la réparation sera de découpée la partie avant, endommagée. La partie arrière en revanche, celle qui ensserait la chaufferie nucléaire et la propulsion du SNA, est parfaitement intacte. Nous allons donc souder la partie arrière de la Perle avec l’avant du Saphir, retiré du service actif il y a un an », a expliqué Florence Parly.

La partie arrière sera soudée avec l'avant du Saphir

Le chantier, qui devrait débuter à Toulon avant de se poursuivre à Cherbourg, devrait durer six mois et mobiliser 300 personnes. « C’est une opération complexe, que peu de pays peuvent envisager » a assuré la ministre des Armées avant de poursuivre : « mais aujourd’hui, toutes les analyses dont nous disposons montrent que cette opération est réalisable ». Et de conclure : « réparer la Perle, ce n’est pas seulement une opération industrielle remarquable. C’est d’abord préserver l’indépendance de la France et affirmer notre souveraineté ».