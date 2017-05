Legislatives 2017 en IsÃ¨re : face aux questions sociales et humanitaires

A l’approche des élections législatives RCF Isère a organisé une rencontre avec un représentant des formations politiques qui proposent un candidat dans une circonscription de l’Isère. Cette soirée est préparée avec les délégations iséroises du Secours catholique Caritas France, du CCFD Terre Solidaire et de l’ACAT, l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture.

Quatre grands thèmes ont été choisis par ces associations.

1 Lutter contre le non-recours et permettre un accès facilité aux minima sociaux et à des moyens d’existence

2 Faire respecter les droits humains en France pour les demandeurs d’asile

3 Soutenir la démarche d’expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée

4 Respecter les droits humains dans les pays du Sud

Les candidats répondent aux questions des journaliste Sévim Sonmez de l'Essor et Bérénice Charles de RCF Isère.

Les candidats présents à la soirée sont (n° de circonscription en Isère) :

Elsa Régis (France Insoumise) 1

Sandrine Chaix (UDI - Les Républicains) 1

Nathalie Veyret (Parti Communiste Français) 1

Patrick de Verdière (candidat indépendant) 3

Emilie Chalas (La République en marche) 3

Soukaïna Larabi (Ensemble pour gagner) 3

Gaël Roustan (EELV) 5

Pierre Delacroix (Front National) 7

Florence Delpuech (Debout la France) 9