Les conséquences du Brexit pour les Belges

Vous aimez Londres mais pourrez-vous encore vous y promener ? Et à quelles conditions ? Vous faudra-t-il un Visa ? Le Brexit va-t-il changer nos habitudes ? La Livre sterling sera-t-elle encore plus chère ? Va-t-on reboucher le tunnel sous la manche ? L’Angleterre va-t-elle tourner le dos à l’Europe et se tourner vers les Etats-Unis ? Mauvaise ou bonne nouvelle pour l’Irlande du Nord, l’Ecosse et le Pays de Galle ? Et chez nous … Quel avenir pour les sociétés belges présentes sur place ? « La cup of tea » et le « cheese cake » vont-ils devenir hors de prix ? Quelles conséquences sur notre vie de tous les jours ?