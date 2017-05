Les Eglises de Lyon dÃ©noncent le FN "porteur dâ€™un discours nationaliste dangereux"

Le Front National n'est pas nommé clairement dans le communiqué, mais c'est bien du parti de Marine Le Pen dont il est question. "Un parti qui, historiquement a toujours été porteur d’un discours nationaliste dangereux dont la mise en œuvre serait désastreuse" rappelle les responsables des églises catholique, arménienne apostolique, orthodoxe grecque, anglicane, baptiste et de la fédération protestante de France.



Pas de consigne de vote mais...

A Lyon "nos Églises sont aussi diverses que la société que nous formons" expliquent-ils, "une occasion féconde d’enrichir notre réflexion en nous ouvrant à l’échange, au débat, au partage…" Alors les responsables religieux mettent en garde les citoyens qui "peinent à trouver une motivation pour s’exprimer par leur vote lors du second tour de scrutin". Même s'ils ne souhaitent pas donner de "consigne de vote", les religieux rappellent qu'ils sont "et seront toujours clairement engagés pour que reculent les discriminations, les inégalités, la violence, la xénophobie et toutes les paroles de haine qui fracturent notre société."

[LIRE] Le communiqué sur le site du diocèse de Lyon



Discussions et débats chez les chrétiens

La situation du 2e tour, qui voit s'affronter le candidat d'En Marche ! et celle du Front National, provoque des débats et des discussions parfois vives parmi les électeurs chrétiens. Si la Conférence des évêques de France a rappelé des éléments de discernement, certains prêtres ou religieux ont individuellement pris clairement position contre le vote frontiste. Plusieurs responsables protestants ont aussi appelé à voter pour le candidat Macron.

[DOSSIER] Les chrétiens s'interrogent