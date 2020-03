Les élections municipales 2020 à Angers : les têtes de liste s'expriment sur leur programme

Avant le grand débat des municipales pour la ville d’Angers qui aura lieu le 10 mars prochain au Centre des congrès d’Angers, en direct sur RCF Anjou et en collaboration avec le Courrier de l’ouest et Ouest France, nous vous faisons découvrir les programmes des différentes listes qui se présentent à Angers. Ce soir, nous continuons avec la liste Angers, écologique et solidaire. Une liste de rassemblement de citoyens de gauche et d'écologistes, soutenue par Europe écologie les verts, Génération.s, Nouvel élan et le Parti communiste français et menée par Yves Aurégan.