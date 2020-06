Les machines à voter sont-elles fiables?

Le suffrage a lieu de cette manière dans la capitale de la Sarthe depuis 13 ans maintenant. Et à chaque scrutin des voix s’élèvent pour mettre en cause la fiabilité des dépouillements. Cette fois, une candidate à la mairie du Mans, Audrey Dolo canal, a même déposé un recours au près du tribunal administratif de Nantes pour fraude. Elle a obtenu un peu moins de 5% des voix et elle affirme que le vote de certain électeur en sa faveur n’a pas été pris en compte. Le confinement étant passé par là cela le recours n’a pour le moment pas abouti. Nous avons intéroger la société France election. L’entreprise basée dans l’Essonne a fournie les 112 machines qui sont utilisé au Mans et assure que ces machines sont infaillibles.

"3 à 5 fois d'erreur d'émargement"