Les municipales se préparent à Bordeaux

Les municipales c'est en 2020, d'ici là les différentes formations politiques se préparent, notamment à Bordeaux. On fait le point.

Les prochaines éléctions municipales c'est en 2020. Un scrutin auquel se prépare les différentes formations politiques. L'un des Vice-présidents PS du département de la Gironde, Matthieu Rouveyre, souhaite "unir les gauche" et proposer une alternative, et ce à l’aide de son mouvement de citoyens « Bordeaux Maintenant ». Pour le moment, aucune déclaration de candidature à la mairie de Bordeaux, préférant attendre le candidat du rassemblement.

Du coté du Modem et des Démocrates les éléctions municipales sont aussi dans les esprits. Hier Fabien Robert, adjoint à la mairie de Bordeaux et élu Modem a appelé au rassemblement pour former, selon lui, "des majorités de projets aux élections municipales de mars 2020 en Gironde ".

Rappelons que le Modem a été partenaire de LREM pour les élections européenne.