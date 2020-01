Les premiers noms de la liste du candidat Julien Geffard pour la ville du Mans

Voici la liste non complète des colistiers du candidat Julien Geffard pour la mairie du Mans.

Julien Geffard - “Demain Le Mans”

Voici les premiers noms de la liste du candidat classée par ordre alphabétique :

Tête de liste : Julien Geffard (36 ans), coach.

Angélique Thibault, (41 ans), directrice EPHAD et membre des associations France Alzheimer et France Parkinson.

Augustin de Laveaucoupet, (34 ans), chef d’entreprise secteur informatique.

Bérengère Papillon, (31 ans), mère au foyer et membre de la Banque alimentaire et hospitalière bénévole.

Benoit Chagneau, (42 ans), médecin libéral et régulateur au Samu 72, membre du conseil d’administration de l’ADOPS 72 (Association départementale d’organisation de la permanence des soins).

Catherine Milan, (58 ans), responsable d’équipe technique groupe de télécommunication.

Christophe Pinquie, (47 ans), professeur des écoles et coordinateur d’un congrès de jeunes chercheurs (primaire/collège) pour l’Enseignement catholique de la Sarthe.

Dominique Blais, (57 ans), en recherche d’emploi et membre de l’Association Patrimoine Environnement Menacé (PEM).

Esteban Cortiguera, (20 ans), étudiant en Droit.

Hervé Biard, (59 ans), agriculteur

Eveline Coutard, (60 ans), consultante en gestion de patrimoine.

Fabienne Kemp, (49 ans), responsable comptable et financier dans une entreprise du secteur privé dédiée au développement durable.

Hélène Chevallier, (67 ans), responsable de développement RH au sein d’une institution publique.

Hubert de Sevin, (49 ans), formateur coach et médiateur.

Jean Touchet, (78 ans), architecte et membre du conseil de quartier Centre-ville, ancien membre du Conseil des Sages.

Jérôme Thebault, (36 ans), dirigeant de Let’s Co Up et dirigeant Acheteur céréalier.

Joachim Cosson, (32 ans), conseiller en insertion professionnelle et référent handicap secteur privé, éducateur football et membre de la Maraude 72.

Linda Chami, (50 ans), médecin.

Marie-Laure Davette, (75 ans), retraitée et ancienne avocate au Barreau du Mans.

Patricia Ferru, (61 ans), praticienne médecine douce.

Violaine Bourge, (39 ans), professeur des écoles, membre d’une association de réflexion sur les sujets de vie conjugale et membre des amis des riverains de Béner.