Les RÃ©publicains du RhÃ´ne dÃ©jÃ  dans l'aprÃ¨s lÃ©gislatives

Lors du premier tour des élections législatives, la vague incarnée par La République En Marche a submergé Les Républicains du Rhône. Les 7 députés sortant du parti de droite sont en ballotage défavorable, tout comme, d'ailleurs, les deux candidats LR qui briguent un premier mandat.

Le deuxième tour devrait voir plusieurs barons de la droite lyonnaise perdrent leurs sièges à l'Assemblée nationale et surtout leur aura au sein de la fédération. En cas de défaite, scénario plus que probable aux vues des résultats du premier tour, Phillipe Cochet, président de la fédération départementale démissionnera. Et ce sera donc l'heure de la recomposition.

Stéphane Guilland, élu du 8ème arrondissement et leader de l'opposition de droite à la ville de Lyon espère que son parti sera en mesure de se poser les bonnes questions :

Les changements pourraient d'ailleurs être nombreux. Notamment au sein de la Métropole de Lyon. Aujourd'hui, les élus de la fédération du Rhône se réunissent pour définir une nouvelle ligne politique, à la fois à la ville et à la Métropole.