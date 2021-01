Lionel Gay, maire de Besse et conseiller départemental La Gauche 63

Stéphane Marcelot reçoit ce jeudi le maire de Besse et Saint Anastaise et conseiller départemental La Gauche 63 dans l'émission politique de RCF Puy-de-Dôme. Au sommaire : la situation politique au Département et les prochaines élections, le lancement de la vaccination sans oublier la fermeture des remontées mécaniques dans les domaines skiables.