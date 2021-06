LIVE - On vote pour les élections régionales et départementales en PACA

Les électeurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont appelés à voter pour les élections régionales et départementales. Suivez cette journée en live.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures partout en France. Les électeurs sont appelés aux urnes deux fois pour élire conseillers régionaux et départementaux, le tout sous surveillance sanitaire.

12H - Le taux de participation près de chez vous:

Dans les Bouches-du-Rhône, le taux de participation à 12 heures pour le premier tour des élections départementales et régionales 2021 est de : 15,14 %. En baisse par rapport à 2015 (18% aux régionales et 17% aux départementales).

Les électeurs des Alpes-Maritimes peu mobilisés. A 12 heures, le taux de participation dans le département des Alpes-Maritimes est de 11,62%

Lors du premier tour des élections régionales en 2015, le taux de participation à 12h00 était de 12,84 %. Aux élections départementales en 2015, le taux de participation à 12h00 était de 17,77 %.

Dans les Hautes-Alpes, la participation est de 14,29% à 12h00. Pour comparaison, elle était de 16,91% aux départementales de mars 2015 et de 18,02% aux régionales de décembre 2015.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la participation est de 18,32 % à 12h00. Pour comparaison, elle était de 24,52 % aux départementales de mars 2015 et de 24,77 % aux régionales de décembre 2015.

Le taux de participation au 1er tour des élections est de 15,30% en Vaucluse.

A 12h, dans le Var, le taux de participation au premier tour des élections départementales et régionales est de 14,97 %.

11H - Des bureaux de vote fermés à Marseille faute de présidents de bureaux.

La préfecture des Bouches-du-Rhône nous informe via un communiqué que : "la mairie de Marseille a informé les services préfectoraux que 34 bureaux de vote ne disposaient pas de présidents de bureau". Le préfet désigne des délégués spéciaux chargés de présider les bureaux et désigner les assesseurs pour ouvrir au plus vite les bureaux concernés.

