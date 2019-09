Pour la première fois, un auteur s’attache à rédiger un dictionnaire des rues de Limoges. Après des mois de recherches, il en ressort un superbe guide de promenades dans la ville qui fera traverser au lecteur les grands moments de l’histoire de France en même temps que la petite histoire locale.

Origine des noms de lieux, personnalités, architecture, anecdotes, mystères : Limoges (avec tous ses quartiers) dévoile ses secrets. Illustré de plus de 300 photographies, documents inédits, plans anciens, esquisses, cartes postales...

Lucas DESTREM a 27 ans. Il est passionné par l’histoire et le patrimoine de Limoges, sa ville natale. Géographe de formation, diplômé des universités de Limoges, Genève et Lille, il s’intéresse aux motivations culturelles et politiques qui sous-tendent l’aménagement des territoires, et aux différents enjeux que soulèvent les pratiques et les discours contemporains en la matière.