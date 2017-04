Lyon: FranÃ§ois Fillon,"lâ€™interprÃ¨te des classes moyennes"

Le candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle a rassemblé plus de 7 000 personnes à Eurexpo pour un de ses derniers grands meetings avant le premier tour. Les organisateurs avaient prévus 4 000 chaises seulement. Beaucoup de sympathisants ont donc dû rester debout pendant les discours.

UN DISCOURS ASSEZ CLASSIQUE

Pas de phrases choc, tout juste les petites piques habituelles visant Emmanuel Macron, Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem. Les sympathisants et les militants ont eu droit à un discours très classique de la part de François Fillon. Le député de la Sarthe a égrené ses propositions en direction de son électorat : les classes moyennes et uniquement les classes moyennes.

Pas une proposition en faveur des classes populaires. François Fillon allant même jusqu'à se définir comme "l'interprète des classes moyennes".

UNE LISTE D'ENNEMIS

Depuis le début de la campagne, François Fillon semble avoir créé une liste d'ennemis qui ne cesse de grossir. Mercredi soir à Lyon il a désigné dans le désordre, "la bureaucratie" principale raison selon lui de "l’état de quasi guerre civile" dans lequel se trouverait le pays, les "idéologues qui ont infesté l'éducation nationale", "l'islam radical", "les chantres du multiculturalisme", "les autruches du landerneau médiatique", "les socialistes". Attention la liste n'est pas exhaustive.

L'autorité est un pilier du redressement nation. Il n’y a pas de vie, pas de société apaisée sans respect, sans sécurité. #FillonLyon pic.twitter.com/6aJfrIF0DR — François Fillon (@FrancoisFillon) 12 avril 2017

Le candidat des réformes

A tous ces maux, François Fillon a évidemment les réponses. Et à l'ancien premier ministre d'évoquer ses propositions pour redonner à la France sa place sur l'échiquier internationale : la réforme du droit du travail, de l’éducation nationale, de la politique familiale.

Sans oublier l'instauration de quota d’immigration, la lutte contre le terrorisme et le retour de l'autorité nationale. Soit une politique de droite assumée et "qui ne s'excuse plus de ses valeurs" comme l'a martelé une nouvelle fois Laurent Wauquiez à la tribune.