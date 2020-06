Marc Andreu Sabater, candidat à la mairie de Vire

À une semaine du second tour des élections municipales, nous ouvrons notre antenne aux candidats à la mairie de Vire, avec ces sujets : quelles leçons tirer de cet épisode inédit du confinement ? Quelle a été la mobilisation des élus, des services municipaux, et des habitants ? Quelle est la détermination des candidats ? Marc Andreu Sabater nous accompagne. Il est l'actuel maire et se représente pour un nouveau mandat. Il mène la liste "Ensembles pour Vire Normandie". Lors du premier tour des élections municipales, il avait obtenu 44, 96% des voix