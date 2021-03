Maxence de Rugy, maire de Talmont-Saint-Hilaire

Maxence de Rugy, le maire de Talmont-Saint-Hilaire et président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral, évoque son attachement et ses projets pour Talmont. L'invité de Joël Bonnemaison aborde aussi les projets de Vendée Grand Littoral notamment l'avenir de Port-Bourgenay, et revient aussi sur la gestion de la crise sanitaire sur son territoire, doublée d'une crise d'absence de vaccins.