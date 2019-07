Maxime Louis, responsable du parti animaliste pour la Moselle

Maxime Louis vous êtes responsable du parti animaliste pour la Moselle. Le parti animaliste a été décrite par certains comme un Ovni mais il a réuni avec 2,2 % des votants 490 000 voix en France. En Moselle il a atteint 2,8 % soit 9740 votants

Ce n’est pas rien pour un parti qui a été créé en 2016 alors que des paris plus anciesn ont réalisés des scores plus modestes.

C’est pourquoi avec nos amis de la rédaction où nous avons trouvé intéressant de vous laisser la parole et de vous inviter dans le cadre de POLVO. Cela, va nous permettre de mieux connaître vos motivations, votre démarche aux objectifs