Mission Liban avec Pascal Maguesyan

Le 4 août 2020, à 18h07, 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium explosèrent dans le port de Beyrouth. En quelques secondes, une onde dévastatrice traversa toute la ville et provoqua des ravages considérables jusqu’à dix kilomètres de la zone de déflagration. Les quartiers chrétiens de la ville et de son agglomération ont été les plus affectés.

Cette catastrophe a agit comme le révélateur de la gravité de l’effondrement des structures politiques, économiques, monétaires et sociales du Liban, au point qu’aujourd’hui 50 % des Libanais sont sous le seuil de pauvreté. Dans le cadre du Jumelage des diocèses de Lyon et Antélias, une mission d’évaluation a été conduite au Liban du 17 au 22 octobre par Monseigneur Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon. De nombreuses paroisses et écoles ont été visitées.



ÉPISODE 1 - lundi 14 décembre dans M Comme Midi

Pascal Maguesyan a rencontré Monseigneur Roukoz Barrak, vicaire général du diocèse maronite d’Antélias, à l’évêché de Cornet-Chahwan, dans la montagne libanaise, au dessus de Beyrouth et de son port dévasté.

ÉPISODE 2 - mardi 15 décembre dans M Comme Midi

Dans la ville de Bourj Hammoud, à l’est de Beyrouth, Pascal Maguesyan a rencontré une religieuse très touchante et totalement investie auprès des populations les plus démunies. C’est sœur Juliette.

Sœur Juliette est membre de la congrégation orientale des Sœurs des Saints-Cœurs, dans la paroisse de Bourj Hamoud, la plus pauvre du diocèse d’Antélias.

ÉPISODE 3 - mercredi 16 décembre dans M Comme Midi

Pascal Maguesyan a rencontré Elie Semaan, un jeune homme très engagé dans la vie de sa paroisse, la paroisse Saint Doumit de Bourj Hamoud jumelée avec celle de Meyzieu.

1 fenêtre de 1 mètre carré coute 1 mois de salaire ! Les baies vitrées de la plupart des écoles de Beyrouth et de sa périphérie ont été soufflées par l’explosion.

ÉPISODE 4 - jeudi 17 décembre dans M Comme Midi

Pascal Maguesyan a rencontré Sœur Rita Aoun, une admirable directrice d’école, à Aïn Kharroubé, dans le magnifique Mont Liban, au dessus de Beyrouth.

Sœur Rita Aoun, directrice de l’école Aïn Kharroubé, sur le Mont Liban, au dessus de Beyrouth.

ÉPISODE 5 - vendredi 18 décembre dans M Comme Midi

Pascal Maguesyan a rencontré Sœur Yollah Nasr, membre de la congrégation orientale des Sœurs des Saints Cœurs, une congrégation fondée par les Jésuites en 1853 pour soutenir la scolarisation des filles et aujourd’hui pour la scolarisation de tous les enfants.

Sœur Yollah Nasr, membre de la congrégation orientale des Sœurs des Saints Cœurs et secrétaire générale du jumelage des diocèses de Lyon et Antélias, créé en 1992.

Les moyens mis en œuvre par les religieux et les laïcs libanais pour soulager les souffrances psychiques et les besoins matériels des plus indigents sont exceptionnels.