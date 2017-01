Montebourg, "l'homme de la situation" pour la lyonnaise Laura Gandolfi

Comme lors de la primaire de la gauche en 2011, Laura Gandolfi n'a pas hésité longtemps pour soutenir l'élu de Saône-et-Loire. Les deux se connaissent bien et depuis l'aventure éphémère du Nouveau Parti Socialiste (2003-2007), courant du PS français situé "à gauche de la gauche".



"Montebourg, ce visionnaire"

L'élue de Villeurbanne et de la Métropole de Lyon se dit "entièrement en phase avec les propositions d'Arnaud Montebourg". Elle souligne "ses capacités à anticiper et à voir le long terme" et cite comme exemple le référendum de 2005, la réindustrialisation et le made in France.



Laura Gandolfi assume pleinement son rôle de mandataire de l'ancien ministre du Redressement productif dans le Rhône. Si elle mobilise autant que faire se peut les sympathisants locaux, elle n'a pas obtenu de meeting dans le département pendant cette primaire éclair.

