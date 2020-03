Municipales 2020 au Blanc : les candidats

Alain Chancel, mettre en commun

Une liste "100% écologiste" : c'est l'ambition d'Alain Chancel. Concrètement, cela signifique qu'elle est seulement soutenue par Europe-Ecologie-les-Verts. C'est la seule de la Région Centre-val-de-Loire. Alain Chancel mise aussi sur le renouvellement avec aucun membre de son équipe élu durant la mandature écoulée.

Concernant son programme, il souhaite favoriser le local pour tous les achats de la commune, mais aussi consommer bio dans les cantines scolaires. Et pour lui, mettre en commun est très important : cela passe même par l'électricité. "Ca existe déjà (...) Mon électricité est achetée en commun avec 250 000 autres personnes. Quand vous achetez à 250 000 vous n'avez pas le même prix".

Jean-Paul Chanteguet, le retour

Cette élection municipale au Blanc est marquée par un come-back : celui de Jean-Paul Chanteguet, ancien maire de la commune entre 1983 et 2012. Depuis son départ, la maternité a fermé. Il consacre donc une partie importante de son programme à la santé. Il souhaite ouvrir un centre de santé municipal ou intercommunal pour recruter des médecins spécialistes comme un gynecologue ou un pédiatre. Jean-Paul Chanteguet souhaite aller plus loin et veut défendre un projet alternatif et novateur de naissance pour un accouchement en toute sécurité. "Nous travaillons actuellement avec une association (...) qui est en train de réfléchir aux solutions alternatives aux maternités actuelles (...). On peut imaginer que l'on ait un service qui permette des accouchements d'urgence".

Annick Gombert, objectif zéro déchets

La maire sortante est candidate à un deuxième mandat. Dans son programme elle souhaite notamment favoriser les mobilités douces, ou encore la restauration collective bio et de proximité. L'art a aussi une place dans ses projets en voulant le développer hors les murs. Elle veut aussi axer son programme sur l'anticipation, principalement pour la transition écologique en mettant en place une ville zéro déchets. Elle nous explique comment elle compte y parvenir. "C'est un engagement de chacun pour limiter ses déchets (...) essayer d'avoir un maximum d'achats avec des contenants réutilisables, mais aussi limiter les déchets liés aux travaux publics".

Gilles Lherpinière, un hôtel au Blanc

Le candidat a de nombreux projets économiques au Blanc avec, notamment la mise en place d'un chargé de l'économie pour ramener des entreprises au Blanc. Il veut aussi mettre en place un espace pour le télé travail. L'un de ses projets c'est aussi de réimplanter un hôtel dans la commune. Il pourrait être tenu par des travailleurs en situation de handicap. "Au Blanc nous n'avons plus du tout de structure hôtellière. (...) Ca permettrait d'arrêter des gens et de rendre attractive la ville. Tous les visiteurs pourraient se loger.

Françoise Perrot

Françoise Perrot, actuellement conseillère municipale, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle est à la tête d'une liste sans étiquette.



Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars.