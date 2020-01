Municipales 2020 : quelles listes en présence à Angers ? (3/4)

A Angers, les électeurs auront le choix entre quatre listes aux municipales de mars 2020. Le maire sortant Christophe Béchu, soutenu par LR et LREM, semble favori face à une gauche divisée.

Troisième étape de notre tour de Maine-et-Loire, à dix semaines des municipales, on fait le point sur les listes en présence à Angers.

Les électeurs devraient avoir le choix entre quatre listes. Pour le moment, le maire Christophe Béchu semble favori, face à la gauche qui part divisée.

LR et LREM soutiennent Christophe Béchu

Elu il y a six ans sous les couleurs de l’UMP, le maire sortant part cette fois-ci sans étiquette, mais avec le soutien de deux partis : Les Républicains et La République en Marche.

Sa liste ratisse large, très large, de l’ancienne sénatrice écologiste Corinne Bouchoux à Roch Brancour, l’un des adjoints de Christophe Béchu, proche du mouvement Sens commun.

Trois listes à gauche

Face à lui, la gauche part divisée, puisque trois listes sont sur les rangs.

La première, Angers écologique et solidaire, rassemble Europe Ecologie Les Verts, Génération.s, le Parti communiste et Nouvel Elan, derrière une tête de liste écologiste, Yves Aurégan. Chercheur au CNRS et militant de longue date, c’est sa première candidature.

Aimer Angers part seule

La deuxième liste, Angers citoyenne et populaire, doit émerger d’un collectif d’habitants, issu d’assemblées menées dans les quartiers populaires. Elle est soutenue par La France insoumise, la Gauche républicaine et socialiste et le Parti animaliste. Ils n’ont pas encore désigné de tête de liste, ce sera le cas mi-janvier.

La troisième liste, c’est celle d’Aimer Angers, l’association de soutien à la minorité municipale, qui a décidé de faire bande à part. Sa tête de liste est un binôme paritaire formé de l’élue socialiste Silvia Camara-Tombini et de Stéphane Lefloch, un ancien militant d’Europe Ecologie Les Verts.