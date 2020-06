Municipales Lyon 2020 : Georges Képénékian et David Kimelfeld

Après un entre-deux-tours inédit dû à la crise sanitaire, comment les candidats se positionnent-ils ? Qu'est-ce que le coronavirus a changé aux programmes et aux alliances ?

Pour aider les électeurs à y voir plus clair, la rédaction de RCF Lyon se mobilise en vous proposant chaque vendredi soir de 20h à 20h30 un entretien croisé avec les têtes de liste encore en lice pour le 2nd tour à Lyon et dans la Métropole.

Premier rendez-vous ce soir avec le président sortant de la Métropole lyonnaise David Kimelfeld et Georges Képénékian, premier adjoint de l'équipe municipale sortante à Lyon.