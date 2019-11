Patrick ABATE, Maire de Talange

Ce fauteuil de premier magistrat, vous l’occupez encore aujourd’hui. Cela fait donc 30 ans cette année que vous présidez aux destinées de Talange, cette commune d’environ 8000 habitants située entre Metz et Thionville.

Vous siégez également depuis 2014 à la Communauté de Communes Rives de Moselle, dont vous êtes le vice-président chargé de la mobilité, aux côtés de Julien FREYBURGER, son Président.

Par le passé, de 2004 à 2014, vous avez été Conseiller régional de Lorraine, Vice-Président chargé de l'Aménagement, des Grands Projets et des Infrastructures de 2010 à 2014.

N’oublions pas non plus que vous avez été sénateur de 2014 à 2017 en remplacement de Jean-Marc Todeschini nommé Secrétaire d’Etat. Un vrai bâton de maréchal !