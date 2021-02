Patrick Thil, "ministre de la Culture" de la Ville de Metz

RCF Jerico Moselle reçoit Patrick THIL, Adjoint au Maire de Metz en charge de la culture.



Qu'il exerce ou non des responsabilités politiques, il est depuis des années omniprésent dans tous les lieux de culture. A nouveau adjoint à la Ville de Metz, il s'exprime sur l'actualité locale et nationale. Patrick Thil nous présente la stratégie de la municipalité pour "réenchanter" Metz, et n'évite aucun dossier : Bliiida, Constellations, les futurs équipements ... Il est interrogé par Roger Cayzelle, Arlette Pergent et Cédric Rouillon.