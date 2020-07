Politiquement vôtre : regards croisés avec Patrick Abate et Patrick Thill

"pour le même prix" Patrick Abate, ancien vice-président du Conseil régional de Lorraine et ancien sénateur, mais surtout aujourd’hui maire de Talange, réélu triomphalement dès le premier tour en mars dernier.

Et Patrick Thill, vice-président du conseil régional et depuis peu troisième adjoint à Metz dans l’équipe de François Grosdidier.

Aziz Mébarki et Cédric Rouillon débattent librement avec eux