Politiquement vôtre spécial, avec Patrick Abate et Patrick Thill

Pour cette avant dernière émission de la saison nous avons choisi une formule originale avec, pour le même prix, deux invités politique que vous entendez souvent sur RCF, dans leurs fonctions, mais aussi en tant que chroniqueur ou commentateur sur notre antenne.



Patrick Abate, ancien vice-président du Conseil régional de Lorraine et ancien sénateur, mais surtout aujourd’hui maire de Talange, réélu triomphalement dès le premier tour en mars dernier.



Et Patrick Thill, vice-président du conseil régional et depuis peu troisième adjoint à Metz dans l’équipe de François Grosdidier



Aziz Mébarki et Cédric Rouillon débattent librement avec eux