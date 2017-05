PrÃ©sidentielle 2017 : entre les deux tours, la Normandie passe de Le Pen Ã  Macron

Au second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, en tête dans tous les départements normands, a obtenu 61,96 % des voix en Normandie contre 38,04 % pour Marine Le Pen. Pour rappel, dans cette même région, au premier tour, la candidate du Front National était arrivé en tête (23,93% des voix) tandis que le candidat d'En Marche se plaçait deuxième (22,36 %).

Dans le Calvados, Emmanuel Macron obtient au second tour 67,12 % des suffrages exprimés contre 32,88 % pour Marine Le Pen. Le taux de participation définitif dans le Calvados s'établit à 78,11%, soit 391 362 votants (dont 347 053 exprimés) pour 501 062 inscrits.

Dans la Manche, le leader d'En Marche récolte au second tour 67,23 % des voix contre 32,77 % pour la candidate frontiste. Le taux de participation dans la Manche s'établit à 78,15 %, soit 296 235 votants (dont 262 836 exprimés) pour 379 038 inscrits.

A l'issue du second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron arrive aussi en tête dans l'Orne (avec 61,64 % des voix), dans l'Eure (54,35 %) et en Seine-Maritime (60,41 %). Le taux de participation diminue en Normandie (80,89 % au premier tour, 77,18 % au second). Diminution aussi du nombre des suffrages exprimés (97,51 % des votants au premier tour, 88,31 % au second).