[PRESIDENTIELLE] Le vote des Ã©lecteurs de Lyon, du RhÃ´ne et de la rÃ©gion

Après le 1er tour de la présidentielle, décryptage du vote des électeurs dans la région Auvergne Rhône Alpes, dans le Rhône et à Lyon.

Reportage au QG lyonnais du candidat Macron

Il était inconnu des Français il y a quelques années, son mouvement a été créé il y à peine un an, et pourtant, Emmanuel Macron a réussi son pari en arrivant en tête du 1er tour de l'élection présidentielle. A Lyon, où le maire Gérard Collomb était un soutien de la première heure, les adhérents d'En Marche ! ont savouré le résultat.

Jean-Baptiste Cocagne était au QG lyonnais du mouvement d'Emmanuel Macron au moment des premiers résultats...



A Lyon, au QG d'En Marche, Bruno Bonnell et David Kimelfed répondent aux journalistes.

Au QG lyonnais d'En Marche, le patron du PS 69 @DavidKimelfeld et @BrunoBonnellOff enchaînent les interviews #Macron pic.twitter.com/wpdGaKlj7w — JB Cocagne (@JBCocagne) 23 avril 2017

Ils voteront Macron au 2e tour

Il avait choisi Jean-Luc Mélenchon pour le 1er tour de scrutin, le maire de Grenoble Eric Piolle annonce sur son compte twitter "pour faire barrage à Le Pen j'utiliserai le bulletin Macron même s'il est le symbole d'un monde qui s'écroule."

Même choix pour Hervé Gaymard, président du département de la Savoie. Il est "déçu" de la défaite de François Fillon mais choisira Emmanuel Macron au 2e tour.

Le député de l'Isère, Erwann Binet indique également sur son compte twitter que "la condition de la survie de la France c'est de battre Marine Le Pen."

Thierry Braillard, membre du gouvernement, appelle ce soir à voter Macron.

Il faut se rassembler derrière @EmmanuelMacron pour que le 7 mai, la France de l'espoir la France du progrès, la France de l'ouverture gagne — Thierry Braillard (@Th_Braillard) 23 avril 2017

GÉRARD COLLOMB "DES LIGNES SUR LESQUELLES ON PEUT SE METTRE D’ACCORD"

Il y a longtemps déjà que le sénateur-maire de Lyon a misé sur la victoire d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, celui qui fut l'un des soutiens de la première heure du candidat d'En Marche ! savoure l'instant. Et appelle Les Républicains à se rassembler derrière son candidat. "Il y a certainement un certain nombre de lignes sur lesquelles on peut se mettre d’accord."



FN : un résultat historique

15 ans après le 21 avril 2002, le Front National est de nouveau au second tour de l'élection présidentielle. Mais en 15 ans la situation politique a beaucoup changé. Pour Christophe Boudaud, leader du FN dans la région, cette fois le parti d'extreme droite peut l'emporter au second tour :



Michel Forissier "Voter macron, je m'interroge"

Lors de son passage en préfecture, le sénateur maire de Mezieu a répond aux journalistes. Et il le dit clairement "je ne voterai pas Le Pen. Quant à voter Macron, je m'interroge".



François-Noël Buffet déjà tourné vers les législatives

Le sénateur-maire d'Oullins, soutien historique de François Fillon, n'a pas convaincu dans sa propre ville.



Si la pillule est dure à avaler, François-Noël Buffet fixe déjà un autre objectif pour son parti : les élections législatives de juin prochain.



Georges fenech dénonce "l'obstination de fillon"

Le député du Rhône avait eu du mal à se rallier à la candidature de François Fillon, au soir du 1er tour, il dénonce "l'obstination de François Fillon et de tous ceux qui lui ont apporté un soutien aveugle ouvre une période d’incertitude pour le pays."

Laurent Wauquiez "On paye cher le climat des affaires"

Le président de la région Auvergne Rhône Alpes estime que les "affaires" autour du candidat François Fillon ont coûté l'élection au candidat de la droite. Pour le 2e tour, il appelle à battre Marine Le Pen sans appeler clairement à voter Macron "On ne traficote pas, on ne fait pas de petits arrangements avec nos valeurs. Il n’y aura pas pour ce qui nous concerne de coalition avec Emmanuel Macron" a-t-il estimé sur le plateau de France 2. En réalité le président Wauquiez voit déjà plus loin... les législatives "ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras. Cap sur les législatives" indique-t-il sur son compte twitter.

C'est une défaite d'autant plus rude que ce ne sont pas nos idées qui ont été battues. On paye cher le climat des affaires. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 23 avril 2017

Pas de Front républicain pour les Insoumis

Le parti de Jean-Luc Mélenchon totalise un peu plus de 19% des votes dans le département du Rhône. Un score qui positionne la France Insoumise en 4ème position, juste derrière Les Républicains. Une percée qui génère de la frustration pour les Insoumis Lyonnais comme Andréa Kotarac, par ailleurs conseiller régional Front de Gauche.