Dans un contexte de polémique et d'incertitude autour du Brexit,

la Maison de l'Europe de Rennes et de Haute Bretagne et RCF Alpha

se sont associés afin de prendre de la hauteur par rapport à l'actualité.

Le lundi 21 octobre 2019 une soirée débat sur ce thème a eu lieu avec Mgr Pierre d'Ornellas, archevêque de Rennes, et Edmond Hervé, ancien maire de Rennes, à l'Espace Ouest-France, à Rennes.

