Régionales AURA 2021 : Fabienne Grébert, candidate écologiste

Conseillère régionale, élue en Haute-Savoie, Fabienne Grébert représente la liste "L'écologie, c'est possible en Auvergne-Rhône-Alpes".

Fabienne Grébert est tête de liste de « L’écologie, c’est possible en AURA » regroupant EELV, Génération.s, Place Publique, Nouvelle donne, le Mouvement des progressistes, Transition écologiste et citoyenne, Génération Ecologie, le Mouvement région Savoie et Allons enfants.

En devenant la « présidente du climat », Fabienne Grébert et ses co-listiers veulent réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 dans la région, notamment grâce à la création d'une sécurité sociale de l'alimentation, de maisons du bien-vivre, un fonds de garantie régional pour les agriculteurs contre les aléas climatiques ou encore la signature de contrats locaux de transition écologique avec certaines villes ou communautés de communes.

L'interview de Fabienne Grébert au micro de Jean-Baptiste Cocagne :



> Son site de campagne