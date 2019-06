Retour sur les élections européennes

Roger Cayzelle reçoit ce soir Patrick Abate, maire de Talange, Robert Briesch, ex président du conseil économique et environnemental européen, et Tristan Atamania, , membre du Parti Radical

Bienvenue dans Politiquement vôtre, l’émission politique de RCF Lorraine. Bienvenue en particulier à nos auditeurs de Meurthe-et-Moselle et de Meuse qui nous écoutent le samedi matin. L'émission de cette semaine est un peu particulière puisque nous allons analyser les résultats des élections européennes qui ont eu lieu le 27 mai dernier avec trois invités connus et reconnus pour leur connaissance de ces questions.