Richard LIOGER, député de Moselle

Autour de Roger Cayzelle, Arlette Pergent et Aziz Mébarki

Richard Lioger, homme politique de gauche, vous entrez au Parti Socialiste en 2005, vous siégerez d’ailleurs au Conseil National du parti Socialiste de 2012 à 2015. Mais votre carrière politique commence vraiment en mars 2008 lorsque vous deviendrez le 1er Adjoint du nouveau Maire de Metz, Dominique GROS, ainsi que le Vice-Président de Metz Métropole. Rappelons que vous avez également siégé au Conseil Economique et Social ainsi qu’au Conseil Régional.



En 2017, vous êtes élu Député de la 3ème circonscription de Moselle sous l’étiquette de La République En Marche en battant Marie-Jo Zimmermann, candidate LR qui briguait un 5ème mandat.



Mais nous sommes en septembre 2019 et d’autres élections se profilent à l’horizon de mars 2020. Lors de la conférence de presse que vous avez donnée la semaine dernière, vous vous êtes déclaré officiellement candidat à la Mairie de Metz et l’on sait désormais que vous irez...