A Rochefort-sur-Loire, des habitants se mobilisent pour sauver la piscine municipale

Des habitants de Rochefort-sur-Loire se mobilisent pour sauver leur piscine municipale. Le petit bassin n’ouvrira pas cet été, car il a besoin de gros travaux que la mairie ne peut pas payer. Cela fait déjà trois ans que la piscine n’ouvre plus que l’été, faute de moyens. Jusqu’à 2015, près de 1 500 élèves y apprenaient à nager chaque année. Ils vont maintenant dans d’autres piscines plus éloignées, à Chemillé, Beaucouzé ou Thouarcé. Dans un clip posté sur internet, une vingtaine de ces enfants interpellent la ministre des Sports, l’ancienne nageuse Roxana Maracineanu.

2,5 millions d'euros de travaux

« Roxana, viens à Rochefort sauver notre piscine », chantent-ils en chœur sur l’air de Roxanne, le tube du groupe The Police. Dans le clip, les jeunes chanteurs s’ébattent en maillot de bain dans le petit bassin, mais il n’y a pas d’eau car pour la première fois, le petit bain n’ouvrira pas cet été, pour des raisons techniques. « Les pompes sont hors d’âge, les canalisations sont pleines de trous, ça fuit partout, explique Bruno Cheminat, l’adjoint au maire en charge de la piscine. Elles sont sous-dimensionnées par rapport à la surface du bassin, ce qui pose des problèmes de filtration et de circulation d’eau, donc on avait des taux de chloramine, certains jours de l’été dernier, qui étaient hors norme, d’où cette décision de ne pas ouvrir cette année. »

Datant des années 1970, la piscine a besoin de travaux. Entre le petit bain et le grand bassin extérieur, il y en a pour 2,5 millions d’euros, et la mairie n’a pas assez d’argent. Cela fait déjà trois ans que la piscine n’ouvre plus que l’été, faute de moyens, depuis que les communes voisines de Saint-Georges-sur-Loire et de La Possonnière ont arrêté de la financer. Leurs élèves vont à la piscine Couzéo, à Beaucouzé, pour apprendre à nager. « C’est que ça nous revenait beaucoup plus cher, explique Jacques Genevois, le maire de La Possonnière. Aujourd’hui, pour un coût trois fois moindre, on a un service de bien meilleure qualité, et l’équipe pédagogique de La Possonnière ne souhaite pas retourner à Rochefort, où les enfants attendaient dans un bus ou dans une salle, parce que le bassin ne peut pas recevoir plus de 16 enfants à la fois. »

La ministre des Sports attendue à Rochefort

C’est pourtant là, dans ce bassin de 12,5 m X 6 m, que des générations d’élèves ont appris à nager, sans compter les touristes, de passage au camping voisin. Mourad Musset, l’un des chanteurs de La Rue Kétanou, y a fait ses premières brasses. Le groupe jouera gratuitement pour soutenir la piscine, dimanche 30 juin. Le concert affiche déjà complet, avec 1 500 places vendues. « Ca montre bien qu’il y a un engouement, et qui d’ailleurs dépasse Rochefort, se réjouit Nicolas Robin, du collectif de défense de la piscine. On reçoit des personnes d’Angers, ou même qui sont parties très loin du territoire, et qui ont appris à nager ici. » Même la ministre des Sports a promis qu’elle viendrait, peut-être pas le 30 juin, mais Nicolas Robin y croit. « Elle nous l’a dit, elle l’a promis aux enfants, on a vraiment du mal à croire qu’elle puisse ne pas venir, et puis nous on l’attend vraiment avec beaucoup d’impatience, pour qu’elle puisse constater ce qu’on peut faire ici puis nous soutenir dans notre démarche. »

La Mairie de Rochefort-sur-Loire demande à la Communauté de communes Loire Layon Aubance de financer les travaux, mais celle-ci préfère payer des créneaux dans d’autres piscines et des trajets en car aux élèves concernés, ce qui reviendrait moins cher. Tous les maires de la communauté de communes doivent se réunir ce mardi soir pour aborder le sujet. Si le petit bain de la piscine de Rochefort-sur-Loire restera fermé cet été, le grand bassin extérieur, lui, ouvrira quand même, du 29 juin au 1er septembre, tous les jours sauf le lundi. Mais attention, les jeunes enfants n’y ont pas pied, et c’est bien là le problème aux yeux du collectif : le petit bassin est une nécessité.