Roselyne Bachelot "très confiante" pour la reprise des activités culturelles.

La Ministre de la culture, Roselyne Bachelot était à Reims (Marne) ce vendredi matin pour signer des conventions de partenariat et de mécénat en faveur de la restauration de l'orgue de la Cathédrale de Reims. A la sortie des visites de la cathédrale et du Palais du Tau, une cinquantaine de manifestants du monde de la culture l'attendait lançant tour à tour "la culture en danger", "on veut travailler". Roselyne Bachelot s'est dit "très confiante" pour la reprise des activités culturelles. Elle demande le temps de préparer les conditions d'un modèle résiliant, souple, répondant aux contraintes de l'ensemble des activités : concerts, festivals, spectacles, théâtres, etc.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Une aide massive de l'état bien souvent appuyée par les collectivités territoriales. Les musées ne sont pas oubliés. Lundi un travail de concertation était mené pour fixer les conditions à réunir pour préserver la santé de chacun et ainsi établir un cahier des charges. Roselyne Bachelot affiche "bon espoir de rouvrir bientôt les musées".

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

A l'ordre du jour la signature des conventions de partenariat et de mécénat en faveur de la restauration de l'orgue de la Cathédrale de Reims. En 2021, en France, plus d'un milliard d'euros vont être consacrés au patrimoine dont 80,5 millions pour le plan de rénovation cathédrales. En France 87 édifices, classés monuments historiques, sont concernées par la plan de rénovation.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

A Reims, 1,2 million d'euros sont investis sur la rénovation du transept et du toit de la cathédrale. 2,6 millions d'euros pour la rénovation de l'orgue "dans un état presque inutilisable" comme l'a rappelé l'organiste titulaire Pierre Méa. Et 2,5 millions d'euros pour le Palais du Tau.