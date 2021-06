Sébastien Chenu: "Les régions ne sont pas des îles coupées de la dynamique du pays"

À l'approche des élections régionales qui se tiendront les 20 et 27 juin prochains, RCF donne rendez-vous à plusieurs figures des différents partis politiques en lice pour le scrutin. Ce vendredi 4 juin, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national et candidat dans la région Hauts-de-France, est l'invité de la Matinale RCF.

UNE CAMPAGNE, DES PLAINTES ET DES POLÉMIQUES

Le ton se durcit dans la campagne pour les élections régionales. Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le président sortant candidat à sa réélection Renaud Muselier a porté plainte contre le candidat Rassemblement national Thierry Mariani pour "propagation de fausses nouvelles en période électorale". Thierry Mariani avait attaqué le bilan de Renaud Muselier. Pour Sébastien Chenu, cela prouve que "lorsqu’il n’y a pas d’idée à combattre, il y a des tribunaux à saisir". "Au lieu de combattre le Rassemblement national sur le plan des idées, un certain nombre d’élus saisissent des tribunaux parce qu’ils n’ont plus rien à dire sur le fond", affirme le porte-parole du parti.

La campagne est aussi marquée, notamment en PACA, par des jeux d’alliance ou de soutien. Selon Sébastien Chenu, "il y a deux espaces politiques à droite : des libéraux avec certains qui rejoignent Emmanuel Macron comme Renaud Muselier". "En face, poursuit-il, vous avez une autre famille composée de républicains souverainistes. Vous retrouvez des gens de bonne composition comme Guillaume Peltier ou Éric Ciotti."

Sur les polémiques et les positions exprimées par certains candidats, Sébastien Chenu commente : "Pendant les élection, on monte le son et puis quand ils arrivent au pouvoir, le son reste furieusement bas". Face à cela, le Rassemblement national veut jouer la carte de la cohérence. "Les électeurs reconnaissent en Marine Le Pen la constance et la cohérence", assure-t-il.

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES, ANTICHAMBRE DE LA PRÉSIDENTIELLE

Les élections régionales et départementales sont devenues aux yeux de nombreux observateurs une étape avant l’échéance de 2022. Le match pour l’élection présidentielle est-il déjà en train de se jouer ?

"Les régions ne sont pas des îles coupées de la dynamique du pays", répond le porte-parole du Rassemblement national. "L’élection régionale, c’est l'occasion d’envoyer un signe très fort de ce que les Français veulent et ne veulent plus pour leur pays", ajoute Sébastien Chenu, qui affirme que le RN n’est pas là pour prendre une revanche mais pour apporter des solutions. "Nous sommes les seuls à ne jamais avoir été essayés", assure-t-il.

Parmi les thématiques sur lesquelles se positionne le parti d’extrême-droite : la sécurité. Pourtant, elle n'est pas une compétence directe des régions. "Sans sécurité, on ne peut pas vivre. Aujourd’hui, elle est menacée. [...] Il faut aujourd’hui de la fermeté face au laxisme de la justice qu’incarne Éric Dupond-Moretti et la faiblesse des moyens donnés à la police", explique Sébastien Chenu.