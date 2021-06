Second tour des régionales et départementales 2021 : les candidats dans l'Allier

REGIONALES

Trois candidats sont en lice pour prendre les rennes du Conseil régional Auvergne Rhône Alpes. Arrivé en tête avec un peu plus de 43% des suffrages exprimés, le républicain Laurent Wauquiez part favori. Face à lui, le candidat du Rassemblement national Andrea Kotarac qui est arrivé en troisième position avec 12,4% des voix, loin des 20% annoncés dans les sondages.

La gauche elle a choisi l'union avec trois femmes : la réprésentante EELV, Fabienne Grébert, la socialiste Najat Vallaud Belkacem et la communiste/LFI Cécile Cukierman. Ce qui a donné lieu à une reconsittution des listes en département.

Dans l'Allier, la socialiste gannatoise a refusé de prendre la quatrième place derrière la France insoumise représentée par le montluçonnais Pierre Guillaumin. Elle dénonce le score bas réalisée par LFI. Aline Jeudi a donc choisi de se retirer.

Voici la liste

1 Yannick MONNET

2 Anne BABIAN-LHERMET

3 Pierre GUILLAUMIN

4 Viviane BEAL

5 François LARRIÈRE SEYS

6 Marcelle DESJOURS

7 Xavier ROBERT

8 Véronique BACHER

9 François BOITIÈRE

10 Emma BONNET

11 Julien CABANNE



DEPARTEMENTALES

Sur les 19 cantons que comptent l'Allier, deux ont déjà leurs élus : Cusset avec le binôme Laloy/Corne et Gannat avec l'équipe Pouzadoux / Bidaud.

Les électeurs devront donc départager 17 autres cantons où se jouera un duel entre URB et gauche et écologistes rassemblés. Petite exception : sur le canton de Lapalisse, il y aura confrontation entre le sans étiquette Jacques de Chabanne / Moulins et l'URB Bras/Boisdevert.

Les candidats en lice

Canton de Bellerive-sur-Allier

Guillaume Desmoules –Nathalie Verrières (Gauche et écologistes rassemblés) /Suppléants : Murielle Duranton, Alain Carrier.

Jean-Marc Germanangue, Isabelle Goninet (URB)/ Bertrand Bechonnet, Ariane Milet (suppléants).

Canton de Bourbon-l’Archambault

Christophe de Contenson, Joëlle Laporte (URB)/ Christophe Bajard, Patricia Méténier (suppléants).

Annick Berthon, Fabien Thévenoux (gauche et écologistes rassemblés) ; Françoise Maridet, Gérard Vernis (suppléants).

Canton de Commentry

Claude Riboulet, Anne Saint-Julien (URB)/ Olivier Labouesse, Marilyne Jalignot (suppléants).

Josiane Auberger, Sylvain Bourdier (gauche et écologistes rassemblés)/ Annie Denis, Stéphanie Jardonnet (suppléants).

Canton de Dompierre-sur-Besbre

Fabrice Maridet, Isabelle Ussel (URB)/ Philippe Charrier, Marie-France Augier (suppléants).

Valérie Gouby, Pascal Vernisse (Gauche et écologistes rassemblés)/ Eliane Dériot, Alain Lognon (suppléants).

Canton d’Huriel

Séverine Fenouillet, Grégory Anglio (Gauche et écologistes rassemblés)/Nadège Vermez, Michel Tabutin (suppléants).

Stéphane Abranowitch, Marie Carré (URB)/ Mohammed Kemih, Léa Juniet-Laboisse (suppléants).

Canton de Lapalisse

Martine Arnaud, Jacques de Chabannes (SE) / Josiane Tartarin, Guy-Marcel Dacremont (suppléants)

Jean-Claude Brat, Stéphanie Boisaubert (URB)/ Pierre Gérard, Laure Priot James (suppléants).

Canton de Montluçon 1

Pascale Lescurat, Marc Malbet (gauche et écologistes rassemblés) / Magali Lofi, Thibault Delamare (suppléants).

Pierre Deludet, Francine Mopty (URB)/ Jean-Pierre Guerin, Jocelyne Popoff (suppléants).

Canton de Montluçon 2

Jean-Luc Bernard , Geneviève de Gouveia, (Gauche et écologistes rassemblés) / Rémi Soulier, Maria Tornero (suppléants)

Anne-Cécile Benoit-Gola, François Brochet (URB)/Alric Berton, Jennifer Lamer (suppléants).

Canton de Montluçon 3

Jacques Chanudet, Magali Ferreira-Neves, (Gauches et écologistes rassemblés) (titulaires) / Randy Fragai, Marie-Claire James, (suppléants).

Christian Chito, Sylvie Sartirano (URB)/ Philippe Glomot, Annie Petitpez (suppléants).

Canton de Montluçon 4

Emilie Emery-Provost, Romain Lefebvre (URB) / René Casilla, Marie-Laure Bonnici, (suppléants).

Bernard Pozzoli, Juliette Werth (gauche et écologistes rassemblés)/Cécile Charasse-Pouele, Thierry Pentier (suppléants).

Canton de Moulins 1

Julien Carpentier, Cécile de Breuvand (URB)(titulaires)/ Mathieu Pontet, Maryline Thews (suppléants).

Eliane Huguet, Didier Pinet (gauche et écologistes rassemblés) / Sylvie Mazard, Alain Denizot (suppléants).

Canton de Moulins 2

Aurélie Leriche, Gérard Matichard (Gauche et écologistes rassemblés) / Christelle Hébrard, Pierre-Matthieu Daviet (suppléants).

Jean Laurent, Nicole Tabutin (URB)/ Annick Deligeard, Hervé Baudoin (suppléants).

Canton de Saint-Pourçain-sur-Sioule

Christine Burckhardt , Roger Litaudon, (URB) (titulaires)/ Nathalie Potier , Gilles Journet, (suppléants).

Madeleine Brignon, Jean Mallot (gauche et écologistes rassemblés :) / Hélène Daviet, Julien Tourret (suppléants).

Canton de Souvigny

Agnès Challeton, Frédéric Verdier (URB)/ Caroline Brun, Fabien Malavaud (suppléants).

Jean-Marc Dumont, Marie-Françoise Lacarin (gauche et écologistes rassemblés) / Jean-Paul Dufrègne, Nathalie Bidaut (suppléants).

Canton de Vichy 1

Jean Almazan, Elisabeth Cuisset (URB)/ Franck Gonzales, Delphine Leprat (suppléants).

Magali Dubreuil, Alexis Mayet (gauche et écologistes rassemblés) / Sandra Bardet, François Skvor (suppléants).

Canton de Vichy 2

Stéphanie Moubamba, Arnaud Pételet-Valéro (gauche et écologistes rassemblés) / Eliane Grimard, Steeve Gévaert (suppléants).

Romain Lopez, Evelyne Voitellier (URB)/ Jean-Pierre Salat, Laure Guerry (suppléants).

Canton d’Yzeure