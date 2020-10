Tempête Alex : Emmanuel Macron promet « plusieurs centaines de millions d'euros » pour la reconstruction

Après s'être rendu à Tende, Breil-sur-Roya et Saint-Martin-Vésubie, le chef de l'Etat s'est exprimé dans les journaux de France 2 et TF1.

« Je veux d'abord avoir une pensée pour les familles des victimes. » Ce sont les premiers mots du président de la République hier soir. Invité des journaux de France 2 et TF1, Emmanuel Macron s'est exprimé en direct de Saint-Martin-Vésubie sur la situation des villages dévastés par le passage de la tempête Alex.

« Ce ne sera pas les visages d'avant »

« Ce n'est pas demain que l'on retrouvera leurs visages d'avant et d'ailleurs ce ne sera pas les visages d'avant », a commenté le président avant d'assurer que « l'Etat allait investir plusieurs centaines de millions d'euros » pour la recnstruction. Une « conférence des financeurs », sera aussi mise en place pour que « l’Etat, la Région, le Département, la Métropole et toutes les communes qui peuvent y contribuent, afin que la solidarité nationale et locale se mobilise », a détaillé Emmanuel Macron.

Le « fonds Barnier », fonds de prévention des risques naturels majeurs, va aussi être sollicité, ainsi que des fonds européens. Selon Le Monde, « 50 millions d’euros ont déjà été mobilisés pour prendre en charge jusqu’à 80 % des coûts de reconstruction des maisons ».

Cinq décès et sept disparus

L’arrêté de catastrophe naturelle sera lui publié ce jeudi a indiqué le chef de l'Etat. Il permettra aux sinistrés de 55 communes des Alpes-Maritimes d'être indemnisés.

Pour l'heure, le bilan humain s'élève toujours à cinq décès et sept disparus et 13 « supposément disparus ».